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26 Millionen für Ex-Augsburger Engels

von Dominik Schneider - Quelle: Sky Sports
Arne Engels für Celtic im Einsatz @Maxppp

Arne Engels steht vor einem Transfer nach England. ‚Sky Sports‘ berichtet, dass West Ham United und Celtic Glasgow bezüglich einer Ablöse für den 22-jährigen Belgier einig geworden sind. Für umgerechnet 26 Millionen Euro soll der ehemalige Augsburg-Profi in Englands zweite Liga wechseln.

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Nottingham Forest scheiterte dem Bericht zufolge kürzlich erst mit dem Versuch, Engels zu verpflichten. Nun soll Engels persönlich auf einen Wechsel zu den Hammers gepocht haben – scheinbar mit Erfolg. Der vierfache Nationalspieler läuft seit 2024 für Celtic auf und bestritt genau 100 Pflichtspiele für die Schotten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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