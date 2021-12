Europa-Aus: Tottenham prüft rechtliche Schritte

Das Aus in der Europa Conference League am Grünen Tisch will Tottenham Hotspur offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Nach Informationen der ‚Daily Mail‘ prüft der Londoner Klub derzeit, rechtliche Schritte gegen die Entscheidung der UEFA einzulegen, das abgesagte Spiel gegen Stade Rennes mit 3:0 für die Franzosen zu werten. Insgesamt 13 positive Corona-Tests machten es den Spurs nicht möglich, das für den 9. Dezember angesetzte letzte Gruppenspiel zu bestreiten.

Der Premier League-Klub bot mehrere Ausweichtermine und den Verzicht auf das eigene Heimrecht an. Beim Verband stieß Tottenham damit allerdings auf taube Ohren. Nun wollen die Offiziellen der Londoner Einspruch gegen die Entscheidung der UEFA einlegen. Neben Stade Rennes wäre Stand jetzt Vitesse Arnheim für die nächste Runde des Wettbewerbs qualifiziert.