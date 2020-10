Liverpool-Talent unterschreibt Profi-Vertrag

Eigengewächs Harvey Blair vom FC Liverpool hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Über die Vertragslänge machen die Reds keine Angaben.

Der Angreifer besticht durch seine Schnelligkeit und Durchsetzungsfähigkeit und stand zuletzt für die U18 des englischen Meisters auf dem Rasen. Der 17-jährige Engländer durchlief seit der U12 alle Jugendmannschaften der Liverpooler.

Harvey Blair has signed his first professional contract with the Reds 🙌