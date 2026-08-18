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Kopenhagen holt WM-Teilnehmer

Der FC Kopenhagen hat die Offensive mit einem südafrikanischen WM-Fahrer verstärkt. Thapelo Maseko (22) von den Mamelodi Sundowns schafft den großen Schritt in den europäischen Fußball und wir von den Dänen mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet.

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