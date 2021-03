Heldt vermeidet Gisdol-Bekenntnis

Horst Heldt hat ein klares Bekenntnis zu Markus Gisdol für den Rest der Saison vermieden. Klar sei aber, dass der Cheftrainer auch beim Heimspiel am kommenden Samstag (15:30 Uhr) gegen Borussia Dortmund an der Seitenlinie stehen wird. „Natürlich wird er gegen den BVB auf der Bank sitzen“, so Heldt gegenüber ‚Sport1‘.

Nur noch einen Punkt Vorsprung weisen die Kölner auf den Relegationsrang auf. Seit fünf Partien wartet das Gisdol-Team inzwischen auf einen Sieg, gestern verlor man nach indiskutabler Offensivleistung mit 1:2 gegen Union Berlin.