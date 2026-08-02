Berater-Aussagen: Amoura vor Bundesliga-Wechsel?

Der VfL Wolfsburg erlebt in diesem Sommer als Folge des Bundesliga-Abstiegs einen spürbaren Aderlass. Mit Konstantinos Koulierakis (22), Patrick Wimmer (25), Lovro Majer (28) oder Jonas Wind (27) verließen bereits einige Stammspieler der vergangenen Jahre den Verein. Mit Mohamed Amoura könnte nun der nächste Profi folgen, denn RB Leipzig will beim 26-Jährigen zuschlagen.

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Amoura steht nach Angaben seines Beraters vor einem Wechsel zu den Roten Bullen. Das Portal ‚Maghreb Foot‘ zitiert den Agenten: „Mohamed Amoura wird für den deutschen Verein RB Leipzig spielen, mit dem wir in Verhandlungen stehen, und wir hoffen, dass diese zu einer endgültigen Einigung führen werden.“ Eine genaue Ablösesumme oder Vertragslaufzeit nannte der Berater nicht. Dennoch darf man sich in Sachsen wohl schon bald auf den Angreifer freuen: „Die Verhandlungen mit dem deutschen Verein sind bereits sehr weit fortgeschritten, und wir wünschen unserem Spieler Amoura viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe.“

Update (13:26 Uhr): Laut ‚Sky‘ steht kein Wechsel von Amoura nach Leipzig bevor. Dies sei aus allen Richtungen dementiert worden.

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Amoura war im vergangenen Sommer nach einem erfolgreichen Leihjahr für knapp 15 Millionen Euro fest in die Autostadt gewechselt, konnte die hohen Erwartungen aus seiner Premierensaison jedoch nicht ganz erfüllen. Der Algerier erzielte in 33 Pflichtspielen acht Tore und bereitete vier weitere vor. Der Rechtsfuß, der in Wolfsburg noch bis 2029 unter Vertrag steht, wurde zuletzt auch mit Benfica Lissabon und dem FC Everton in Verbindung gebracht. Nun scheint aber der Champions League-Teilnehmer aus Leipzig das Rennen zu machen.