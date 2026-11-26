Maxi Araújo (26) wünscht sich eine Rückkehr von Superstar Cristiano Ronaldo (41/Al Nassr) zu Sporting Lissabon. Das verrät der Sporting-Profi im Interview mit ‚TNT Sports‘: „Ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass Cristiano Ronaldo zurückkehrt. Ich denke, alle meine Mitspieler empfinden genauso.“

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Eine mögliche Rückkehr des fünfmaligen Weltfußballers ist offenbar nicht nur medial, sondern auch innerhalb der Mannschaft ein Thema. „Darüber wurde schon einige Male in der Umkleidekabine gesprochen, und es begeistert uns alle definitiv. Hoffentlich kehrt er eines Tages hierher zurück, und wir können gemeinsam auf dem Platz stehen und es genießen“, betont Araújo.