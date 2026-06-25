Rekordtransfer schon sicher | Überraschender WM-Geheimfavorit?

Schweiz vs. Kanada (2:1)

Nach zwei herausragenden Joker-Einsätzen durfte Johan Manzambi (20) endlich von Beginn an ran – und glänzte erneut. Allen voran beim SC Freiburg dürfte man sich über die starke WM des Mittelfeldspielers freuen. Längst ist klar, dass er dem Bundesligisten – womöglich schon in diesem Sommer – eine neue Rekordsumme bescheren wird. Die teuersten Verkäufe waren bislang Kevin Schade (24/FC Brentford) und Merlin Röhl (23/FC Everton), die jeweils für 25 Millionen Euro auf die Insel wechselten.

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‚Blick‘ (Schweiz): „Die Nati schlägt Kanada mit 2:1 und geht als Gruppensieger in die Knockout-Phase. Jetzt gehts gegen einen vermeintlich einfacheren Gegner.“

‚NZZ‘ (Schweiz): „Murat Yakin coacht Jesse Marsch aus – aber der Eindruck der Schweizer Fussballer an dieser WM bleibt zwiespältig.“

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‚Sportsnet‘ (Kanada): „Kanada verliert Heimvorteil bei der Weltmeisterschaft. Was verpasste Chancen angeht, war diese hier ein echter Knaller, der die kanadische Herrenmannschaft dazu bringt, sich selbst Vorwürfe zu machen und darüber nachzudenken, was hätte sein können.“

Bosnien-Herzegowina vs. Katar (3:1)

Zum Abpfiff war es noch nicht klar, kurze Zeit später bestätigte die FIFA aber: Mit vier Punkten und einer Tordifferenz von minus eins sind die Bosnier sicher als einer der besten acht Gruppendritten in der K.o.-Runde.

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‚Dnevni Avau‘ (Bosnien): „Die Fußballmannschaften von Bosnien und Herzegowina und Katar trafen in der dritten Runde der Weltmeisterschaft aufeinander, und das Spiel in Seattle endete mit einem Ergebnis von 3:1, womit Bosnien und Herzegowina einen großen Schritt in Richtung der K.o.-Phase der Weltmeisterschaft machte.“

beIN SPORT (Katar): „Bosnien in guter Ausgangsposition für das Erreichen der Runde der letzten 32, Katar scheidet aus der WM aus.“

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Schottland vs. Brasilien (0:3)

In einer starken Gruppe mit Afrika-Cup-Sieger Marokko setzte sich Brasilien als Gruppenerster durch, obwohl man während der WM-Qualifikation noch enttäuschende Leistungen gezeigt hatte. Machen Vinicius Junior (25) und Trainer Carlo Ancelotti aus der stolzen Fußballnation einen Geheimfavoriten auf den Titel? Derweil müssen die Schotten um die Teilnahme am Sechzentelfinale bangen.

‚BBC Scotland‘ (Schottland): „Schottlands Hoffnungen, zum ersten Mal die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft zu erreichen, sind ernsthaft gefährdet, nachdem eine katastrophale Abwehrleistung es Brasilien ermöglichte, die Schotten in Miami mit 3:0 zu besiegen und sich den ersten Platz in Gruppe C zu sichern.“

‚Gazeta Esportiva‘ (Brasilien): „Die brasilianische Nationalmannschaft beendete die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 mit einem Sieg. Am Mittwoch besiegte Brasilien Schottland im Hard Rock Stadium in Miami (USA) im dritten Spiel der Gruppe C mit 3:0. Vinícius Júnior war mit zwei Toren der Star des Spiels. Auch Matheus Cunha traf ins Netz. Das Spiel war zudem Neymars Debüt bei der Weltmeisterschaft.“

Marokko vs. Haiti (4:2)

Wieder einmal traf Bayerns designierter Neuzugang Ismael Saibari (25). In München ist man froh, den Deal vor der WM abgeschlossen zu haben, sonst wäre der Preis für den Offensivspieler sicherlich weiter in die Höhe geschossen.

‚Al Mountakhab‘ (Marokko): „Der marokkanische Nationalspieler Ismail Saïbari setzte seine beeindruckende Form bei der Weltmeisterschaft 2026 fort und erzielte in der ersten Halbzeit des dritten Gruppenspiels gegen Haiti ein Tor. Damit festigte er seinen Status als einer der Schlüsselspieler der Atlaslöwen bei diesem Turnier.“

Tschechien vs. Mexiko (0:2)

Während Co-Gastgeber die Vorrunde mit drei Siegen und neun Punkten beendet, scheidet Tschechien frühzeitig aus dem Turnier aus. Es ist die bislang vielleicht größte Enttäuschung dieses Turniers.

‚Mladá fronta Dnes‘ (Tschechien): „Drei Tore und das Ende der Fußballweltmeisterschaft für die Spieler, sie sind Letzter in der Gruppe.“

‚ESPN Mexiko‘ (Mexiko): „Mexiko besiegte die Tschechische Republik mühelos mit 3:0, kassierte in der Gruppenphase kein Gegentor und würdigte Guillermo Ochoa.“

Südafrika vs. Südkorea (1:0)

Der WM-Gastgeber von 2010 steht nach dem Sieg überraschend in der nächsten Runde. Den Südkoreanern droht hingegen die frühe Heimreise.

‚SABC Sport‘ (Südafrika): „Südafrika sicherte sich mit einem 1:0-Sieg gegen Südkorea in Monterrey sensationell zum ersten Mal in seiner Geschichte den Einzug in die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft.“

‚Ilgan Sports‘ (Südkorea): „Schockierende Niederlage, Abstieg auf den 3. Platz in der Gruppe.“