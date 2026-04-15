Überraschender Ausfall bei Bayern

Der FC Bayern muss im heutigen Champions League-Viertelfinalrückspiel gegen Real Madrid (21 Uhr) ohne Tom Bischof auskommen. Wie der Rekordmeister mitteilt, hat sich der 20-jährige Allrounder einen kleinen Muskelfaserriss zugezogen, der ihn zum Zuschauen zwingt.

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Bischof wird damit wohl auch weitere Partien verpassen, zur genauen Ausfallzeit machen die Münchner keine Angaben. Für den heutigen Real-Kracher war der Linksfuß wohl ohnehin nicht als Starter vorgesehen.