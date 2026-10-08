Mit Serhou Guirassy (30) und Fábio Silva (24) sind zwei Mittelstürmer im Kader von Borussia Dortmund, die beide bereits ihre Torgefährlichkeit nachgewiesen haben. Sie können jeweils alleine eingesetzt werden, aber auch gemeinsam im Duo attackieren. Möglicherweise sorgen die Verantwortlichen des BVB bald für weitere Konkurrenz.

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Einem Artikel der ‚Bild‘ ist zu entnehmen, dass die Dortmunder sich wohl auch mit Karim Konaté von RB Salzburg beschäftigen. Dass der 22-jährige Ivorer schon im Winter zum derzeitigen Tabellenführer wechselt, preist die Boulevardzeitung jedoch als unwahrscheinlich ein. Sollte einer der vorhandenen Stürmer jedoch Reißaus nehmen, könnte die Personalie Konaté akuter behandelt werden.

Neben Dortmund werden RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, der AFC Sunderland und Nottingham Forest als Interessenten genannt. Sobald einer der Klubs konkret wird, steigt der Druck – und womöglich auch der Preis. In der laufenden Spielzeit erzielte Konaté vier Tore in sechs Ligaspielen für Salzburg. Der 1,78 Meter große Angreifer sammelt also weiter reichlich Argumente für den nächsten Karriereschritt.