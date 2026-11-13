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Bundesliga

Harte Kritik an Hoeneß

von Yannick Uhry - Quelle: LinkedIn
1 min.
Uli Hoeneß spricht bei einem Kongress @Maxppp

Oliver Kahn hat die jüngsten Aussagen von Uli Hoeneß zur Situation von Jamal Musiala kritisiert. Ein Verein sollte „nicht so tun, als sei es ein Akt besonderer Menschlichkeit, den Vertrag zu erfüllen, den er selbst abgeschlossen hat. Der Verein hat nicht nur die Leistung gekauft. Er hat das Risiko mitgekauft“, schreibt der frühere Bayern-Boss bei LinkedIn. Hoeneß hatte sich in der ‚BR‘-Sendung ‚Sonntags-Stammtisch‘ zum Umgang des FC Bayern mit Musiala und dessen hoch dotiertem Vertrag geäußert.

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Dort äußerte er Zweifel, ob der 23-jährige Offensivspieler, der an einer neurologischen Dysfunktion leidet, aktuell aber mit einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel verletzt ausfällt, noch einmal seine frühere Leistungsfähigkeit erreichen könne. Die Situation sei ein „Dilemma. Jetzt kriegt er aber weiterhin Geld. Stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: ‚Dass, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag stand‘“, führte der FCB-Ehrenpräsident fort. Dass der Verein Musialas Vertragssituation intern diskutiere, steht auch für Kahn außer Frage. Entscheidend sei für ihn allerdings die Frage: „Steht der Verein zum Spieler oder nur zu dessen Vertrag?“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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