Nach der 0:1-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt war Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim sichtlich gefrustet. Ins Zentrum seiner Kritik geriet dabei am ‚Sky‘-Mikrofon das Verhalten der Feldspieler: „Ja, aber über was reden wir? Du hast selbst beim Basketball mehr Körperkontakt. Das ist mir zu wenig. Also wirklich. Und du merkst doch heutzutage, wie sehr die Spieler die Schiedsrichter verarschen wollen, wie sehr sie sie manipulieren wollen.“

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Beide Teams hatten jeweils einen Elfmeter bekommen, beide Elfmeter wurden verschossen. Baumann holte nach Abpfiff zur Generalkritik aus: „Grundsätzlich in diesen ganzen Situationen: Das ist viel zu viel Schauspiel, also ganz allgemein gesprochen, viel zu viel Manipulation der Schiedsrichter. Mir gefällt die Entwicklung so grundsätzlich nicht.“