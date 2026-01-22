Europa-Anfrage für Carrasco

Yannick Carrasco weckt weiter Begehrlichkeiten in Italien. Laut Fabrizio Romano hat die AS Rom erste Schritte eingeleitet, um den 32-jährigen Flügelspieler leihweise von Al Shabab an Bord zu holen. Der Deal hänge nun am Saudi-Klub, der die Freigabe bislang nicht erteilt.

Carrasco will Al Shabab im Wintertransferfenster verlassen, angeboten wurde er zuletzt auch Juventus Turin. Die SSC Neapel hat sich Romano zufolge ebenfalls vor einigen Wochen Informationen über den Belgier (78 Länderspiele) eingeholt.