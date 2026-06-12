Die Scouts der Bundesliga-Klubs gehen in den Stadien skandinavischer Ligen ein und aus. In Schweden, Dänemark, Norwegen oder Finnland jagen die deutschen Vereine das gesamte Jahr über Schnäppchen. So auch der VfB Stuttgart. Und die Schwaben könnten abermals fündig geworden sein.

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Der ‚Expressen‘ berichtet, dass der VfB ein Auge auf Neo Jönsson geworfen hat. Dem 19-jährigen Flügelstürmer vom IK Sirius gelang in der abgelaufenen Spielzeit der Durchbruch. Wettbewerbsübergreifend erzielte Jönsson in 15 Spielen fünf Tore, zudem legte er zwei Treffer von Teamkollegen auf.

Neben Stuttgart werden auch der OSC Lille und der FC Groningen als Interessenten aufgezählt. Ein Angebot liegt aber noch von keinem Klub vor. Dass der Linksfuß vor zehn Tagen sein Debüt in der U21-Nationalmannschaft von Schweden (1:3 gegen Finnland) gab und dabei auch sofort das einzige Tor für sein Team erzielte, dürfte das Interesse weiter angekurbelt haben.