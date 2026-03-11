Neue Option für Leipzig-Leihgabe Elmas

Zieht es Eljif Elmas in die Premier League? Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, hat Manchester United den 26-Jährigen in den vergangenen Wochen mehrfach beobachtet und denkt über einen Transfer im Sommer nach. Auch weitere ungenannte englische Klubs sind an dem 75-fachen nordmazedonischen Nationalspieler von RB Leipzig interessiert. Elmas ist seit Sommer von den Sachsen an die SSC Neapel verliehen.

Der dynamische Mittelfeldspieler war 2024 für 24 Millionen Euro von den Süditalienern nach Leipzig gewechselt, konnte sich beim Bundesligisten jedoch nicht durchsetzen. Bei seinem Ex-Klub findet Elmas in dieser Saison zu alter Stärke zurück, stand bereits 36 Mal auf dem Feld. Neapel hatte sich eine Kaufoption in Höhe von 16 Millionen Euro gesichert. Womöglich verkaufen die Gli Azzurri Elmas mit Gewinn weiter an United. Lässt Neapel die Kaufoption jedoch verstreichen, könnte Leipzig mit alternativen Interessenten verhandeln.