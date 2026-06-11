Müller denkt an Bayern-Rückkehr

Eine Rückkehr zum FC Bayern ist für Thomas Müller durchaus denkbar, wenn auch nicht in naher Zukunft. Im Interview mit der ‚Bild‘ sagt der 36-jährige Profi der Vancouver Whitecaps: „Auf lange Sicht schließe ich nichts aus. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass das zeitnah relevant wird. Einen Job in einer Führungsposition beim FC Bayern kannst du nicht im Vorbeigehen machen. Wie Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge richtig gesagt haben, muss man sich darauf intensiv vorbereiten, muss davor diverse Erfahrungen sammeln und dann abliefern.“

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Ob der Offensivspieler überhaupt eine Rolle als Sportdirektor oder in ähnlicher Position anstrebt, ist darüber hinaus noch nicht in Stein gemeißelt. „Gedanken gibt es viele. Grundsätzlich liegt mein Fokus gerade aber auf dem Dasein als Spieler. Ich habe bei den Whitecaps noch einen Vertrag bis Ende des Jahres. Wenn alles so läuft wie zuletzt, könnte ich mir auch vorstellen, dass ich noch ein bisschen weiterspiele. Aktuell weiß man aber noch nicht genau, wie und wo es mit den Whitecaps weitergeht“, betont die Bayern-Ikone.