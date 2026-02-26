Menü Suche
Griezmann-Wechsel „beschlossene Sache“

von Dominik Schneider - Quelle: Cadena SER
Antoine Griezmann beim Torjubel @Maxppp

Der Abgang von Antoine Griezmann bei Atlético Madrid ist offenbar so gut wie durch. Der spanische TV- und Radiomoderator Manu Carreño berichtete am Mittwochabend in der Sendung ‚El Larguero‘ bei ‚Cadena SER‘, dass Griezmanns Wechsel zu Orlando City „beschlossene Sache“ sei. Obwohl Atleti im Achtelfinale der Champions League steht und um den Einzug ins spanische Pokalfinale kämpft, werde der 34-jährige Franzose noch im laufenden Transferfenster (schließt am 26. März) in die MLS wechseln.

Der Plan sei, dass Griezmann noch drei weitere Spiele für seinen derzeitigen Arbeitgeber absolviert: Am Samstag (21 Uhr) auswärts gegen Real Oviedo, das Rückspiel des Copa del Rey-Halbfinals am Dienstag (21 Uhr) gegen den FC Barcelona und anschließend zum Abschied vor heimischem Publikum gegen Real Sociedad (7. März, 18:30 Uhr). Der Transfer des Weltmeisters von 2018 war dem Bericht zufolge seit vergangenem Sommer in Planung und die US-Amerikaner drängten zuletzt immer intensiver auf den Deal.

