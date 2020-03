Gündogan kann sich Trainerkarriere vorstellen

Ilkay Gündogan hat schon eine Idee, was er beruflich machen könnte, sobald er seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat. „Ich könnte eine Trainerkarriere haben“, sagt der 29-Jährige der ‚Marca‘. In seiner bisherigen Laufbahn habe er das „Privileg“ genossen, mit den „besten Trainern“ zusammenzuarbeiten.

„Guardiola, Klopp, Tuchel, Löw. Wie viele Spieler können behaupten, dass sie Trainer wie diese gehabt haben?“, fragt der deutsche Nationalspieler. Bevor Gündogan aber irgendwann an der Seitenlinie stehen könnte, warten noch einige Spiele mit Manchester City auf den Mittelfeldspieler. Erst im Sommer hat er seinen Vertrag bei den Skyblues bis 2023 verlängert.