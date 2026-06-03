DFB gibt Neuer-Update

Manuel Neuer war auch am Mittwoch bei der ersten Einheit in den USA noch nicht wieder regulär im Mannschaftstraining der deutschen Nationalmannschaft dabei. Der DFB teilt auf seiner Homepage mit, dass sich der Keeper „weiter im Belastungsaufbau“ befindet. Laut der ‚Bild‘ kam der 40-Jährige im späteren Verlauf aber doch noch auf den Platz, absolvierte individuelle Lauf- und Torwartübungen, ohne die Wade dabei voll zu belasten.

Unter der Anzeige geht's weiter

An dieser hatte sich Neuer am letzten Bundesliga-Spieltag mit dem FC Bayern gegen den 1. FC Köln (5:1) verletzt. Der vielfache Welttorhüter ist bei der WM als Nummer eins eingeplant. Beim vorletzten Test vor dem Turnier gegen Finnland am Sonntag (4:0) konnte Neuer nicht mitwirken. Ob er beim finalen Gradmesser gegen die USA am Samstag (20:30 Uhr) zum Einsatz kommen kann, ist weiter offen.