Unerwartetes Ziel: Sancho vor der Unterschrift

Jadon Sancho läuft zukünftig allem Anschein nach in Brasilien auf. Wie der ‚Marca‘-Journalist Alfonso Partidor berichtet, hat der 26-Jährige eine Übereinkunft mit Palmeiras erzielt.

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Es handele sich um einen Zweijahresvertrag samt Option auf eine weitere Spielzeit. Seit Anfang Juli war Sancho ohne Anstellung, nun hat die Suche nach einem neuen Arbeitgeber offenbar ein Ende gefunden.

Nach der Verletzung von Giannis Konstantelias (23) wurde der technisch so versierte Flügelspieler zum wiederholten Male mit einer möglichen Rückkehr zu Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Der BVB entschied sich jedoch für Sanchos Landsmann Ethan Nwaneri (19), der auf Leihbasis vom FC Arsenal nach Dortmund gewechselt ist.