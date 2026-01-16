Neue Ablöse-Details: BVB vor Prates-Transfer

Borussia Dortmund geht mit großen Schritten auf die Verpflichtung von Kauã Prates (17) zu. Erst gestern wurde bekannt, dass sich der BVB mit dem Linksverteidiger schon über einen Wechsel einig ist. Geplant ist dieser im Sommer. Überzeugt werden muss jetzt noch Cruzeiro.

Ein erstes Angebot über etwas weniger als zehn Millionen Euro lehnte der Klub aus Belo Horizonte ab. Dennoch ist der Deal nur noch Formsache, berichtet die ‚WAZ‘. Letztlich sei eine Ablöse in Höhe von zwölf Millionen Euro „gut möglich“. Prates‘ Vertrag läuft Ende 2027 aus.

Der Linksfuß, der auch innen spielen kann, lief im vergangenen Jahr fünfmal für die brasilianische U17-Nationalmannschaft auf. Für Cruzeiro bestritt Prates bislang 14 Profispiele. Vieles deutet darauf hin, dass er seine nächsten Karriereschritte in Dortmund gehen wird.