Werder & Hoffenheim jagen Holland-Juwel

Werder Bremen und die TSG Hoffenheim lassen ihre Blicke offenbar in ähnlichen Gefilden schweifen. Wie das niederländische Portal ‚Voetbal International‘ berichtet, haben die beiden Bundesligisten den 18-jährigen Marouan Azarkan von Feyenoord Rotterdam ins Visier genommen.

„Es gibt Interesse an Marouan“, bestätigt dessen Berater Ali Dursun, „aber es ist sehr früh und wir leben in unsicheren Zeiten. Feyenoord hat auch noch ein Mitspracherecht.“ Zur Einordnung: Azarkans Vertrag läuft bis 2021. In der Hinrunde war er drauf und dran, unter dem inzwischen entlassenen Jaap Stam den Durchbruch zu schaffen. Seit dem elften Spieltag stand er U19-Nationalspieler allerdings nicht mehr im Profikader.