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Bundesliga

FC Bayern: Der Stand bei Karl & Bischof

von Tristan Bernert - Quelle: Bild
karl ball @Maxppp

Lennart Karl und Tom Bischof arbeiten weiter an ihrem Comeback für den FC Bayern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kommt ein Einsatz bei beiden im Hinspiel des Champions League-Halbfinals gegen Paris St. Germain (Dienstag, 21 Uhr) aber noch zu früh. Das Duo sei im Aufbautraining und habe noch Hoffnungen, für das Rückspiel fit zu sein.

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Karl laboriert an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel und stand letztmalig Anfang April für Bayern auf dem Platz. Auch Bischof hat einen Faserriss erlitten, mit dem er die jüngsten zwei Bundesliga-Spiele verpasste.

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