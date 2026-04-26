FC Bayern: Der Stand bei Karl & Bischof

Lennart Karl und Tom Bischof arbeiten weiter an ihrem Comeback für den FC Bayern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, kommt ein Einsatz bei beiden im Hinspiel des Champions League-Halbfinals gegen Paris St. Germain (Dienstag, 21 Uhr) aber noch zu früh. Das Duo sei im Aufbautraining und habe noch Hoffnungen, für das Rückspiel fit zu sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Karl laboriert an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel und stand letztmalig Anfang April für Bayern auf dem Platz. Auch Bischof hat einen Faserriss erlitten, mit dem er die jüngsten zwei Bundesliga-Spiele verpasste.