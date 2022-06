Köln: Leihe für Dietz?

Obwohl Florian Dietz am gestrigen Dienstag seinen ersten Profivertrag beim 1. FC Köln unterschrieben hat, könnte er in der nächsten Saison andernorts auf Torejagd gehen. „Er erhält die Chance, sich in der kommenden Vorbereitung bei Steffen Baumgart und seinem Trainerteam zu präsentieren“, skizziert Lizenzbereich-Leiter Thomas Kessler gegenüber dem ‚Express‘ den Plan mit dem Stürmer und erklärt: „Ein perspektivisch mögliches Szenario wäre auch eine Leihe, die ihm Spielpraxis auf möglichst hohem Niveau bieten kann.“

Von den Qualitäten des 23-Jährigen, der bislang für die Zweitvertretung der Kölner in der Regionalliga West im Einsatz war, ist Kessler überzeugt: „Florians Qualitäten vor dem Tor sind außergewöhnlich. Sowohl in der Regionalliga, aber auch in den Trainingszeiten und Testspielen mit der Lizenzspieler-Mannschaft hat Florian uns überzeugt. Seine professionelle Einstellung und der absolute Wille, sich weiterentwickeln zu wollen, zeichnen ihn aus.“