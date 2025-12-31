Bestätigt: Überraschende Optionen für Schalkes Becker

Erst im August gab Vitalie Becker beim FC Schalke sein Profidebüt. Seitdem ist der 20-Jährige aus dem Team von Miron Muslic nicht mehr wegzudenken. Nur eine Partie verpasste er aufgrund einer Gelbsperre, ansonsten durfte Becker immer von Beginn an ran. Seine Leistungen wecken dabei Begehrlichkeiten, unter anderem hat der 1. FC Köln Interesse angemeldet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Bundesligist bekommt im Werben um den Deutsch-Russen aber jetzt Konkurrenz. Gegenüber dem russischen Portal ‚football24.ru‘ bestätigt Beckers Berater-Agentur PN Sports Consulting. „Ja, das stimmt. Er spricht Russisch, und dank seiner Herkunft ist ein Wechsel in die RPL möglich. Viele Agenten aus Russland riefen an und sagten, dass es ein großes Interesse an Vitalie von der RPL gibt.“

Wechsel nach Russland sehr kompliziert

In Russland hätten Spartak Moskau, Zenit St. Petersburg, FK Krasnodar und ZSKA Moskau den deutschen U20-Nationalspieler auf der Liste. Ob ein Wechsel nach Russland, das seit vier Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt, realistisch ist, bleibt abzuwarten. Russische Teams dürfen seit Jahren nicht mehr an europäischen Wettbewerben teilnehmen, zudem ist auch äußerst fraglich, ob Schalke bereit wäre, mit einem russischen Klub zu verhandeln.

Unter der Anzeige geht's weiter

In jedem Fall aber wollen die Königsblauen mit Becker zunächst verlängern – auch, um eine mögliche Ablöse in die Höhe zu treiben. In Gelsenkirchen steht der Linksfuß noch bis 2027 unter Vertrag und zählt mit einem Gehalt von 250.000 Euro pro Jahr zu den Geringverdienern. Im kommenden Frühjahr stehen die Verhandlungen über ein neues Arbeitspapier an.