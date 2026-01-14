Bericht: Bayern zieht sich bei Schlotterbeck zurück

Der FC Bayern zieht sich für den Moment anscheinend aus dem Poker um Nico Schlotterbeck (26) zurück. Das ist zumindest der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ zu entnehmen. Konkret heißt es: „Ein zwischenzeitlich diskutierter Transfer“ des Innenverteidigers von Borussia Dortmund sei „derzeit vom Tisch“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Sportblatt liefert auch eine Begründung. Dayot Upamecano (27) steht kurz vor einer Verlängerung seines zum Sommer auslaufenden Kontrakts, er bildet gemeinsam mit Jonathan Tah (29) das Abwehrzentrum. Als Ersatz stehen Hiroki Ito (26), Min-jae Kim (29) und Josip Stanisic (25) bereit. Letztgenannter soll zukünftig wieder mehr in der Innenverteidigung ran, sobald es den Münchnern gelungen ist, die angestrebte Verpflichtung von Außenverteidiger Givairo Read (19/Feyenoord Rotterdam) einzutüten.

Heiße Gerüchte beim FCB

Falls Kim wider Erwarten doch noch einen Wechselwunsch an der Säbener Straße hinterlegt, „könnte sich die Situation ändern“. Danach sieht es nach aktuellem Stand der Dinge aber nicht aus, schließlich machte der Südkoreaner in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, sich an der Säbener Straße durchsetzen zu wollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Fall der Fälle bleibe auch Marc Guéhi (25) von Crystal Palace ein Kandidat – falls er im Sommer ablösefrei auf den Markt kommt. Sein Vertrag auf der Insel läuft zwar in etwas weniger als einem halben Jahr aus, Manchester City will den englischen Innenverteidiger aber sofort an Bord holen. Zum Saisonende würde er aber einen Wechsel an die Isar bevorzugen (FT berichtete).

Derweil sei dem deutschen Rekordmeister der aktuell von Tottenham Hotspur an den Hamburger SV verliehene Luka Vuskovic (18) angeboten worden. Die Entwicklung des Kopfballmonsters verfolge der FCB zwar ganz genau, eine Zusammenarbeit genieße aber aktuell keine Priorität, rundet die ‚Sport Bild‘ die Themenlage ab. Laut FT-Infos haben die Bayern perspektivisch zudem Tiago Gabriel (21) von der US Lecce sowie Tylel Tati (17) vom FC Nantes ins Visier genommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gut für den BVB

Zurück zu Schlotterbeck: Sollte der Bundesligatabellenführer tatsächlich keinen konkreten Vorstoß bei Schlotterbeck unternehmen, wären das gute Nachrichten für den BVB, der unter Hochdruck an einer Verlängerung mit dem Leistungsträger arbeitet. In Stein gemeißelt ist dadurch aber nicht, dass der Linksfuß an Bord bleibt. Weitere Topklubs, darunter Real Madrid, der FC Liverpool, Manchester City und der FC Barcelona, befinden sich mit in der Verlosung.