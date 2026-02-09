Braunschweig-Kapitän Köhler geht von Bord

Wie erwartet lässt Eintracht Braunschweig Kapitän Sven Köhler (29) nach dem deutschen Deadline Day noch ziehen. Der 1,85 Meter große Innenverteidiger schließt sich dem Grasshopper Club Zürich an. Eineinhalb Jahre vor Vertragsende kassiert der Zweitligist eine Ablöse in bislang unbekannter Höhe für den Rechtsfuß. Das Transferfenster in der Schweiz ist bis zum 16. Februar geöffnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt hatte Köhler schon nicht mehr mit der Mannschaft trainiert. „Nach dem von Sven Köhler hinterlegten Wechselwunsch war es unser Ziel, zeitnah eine Lösung zu finden. Mit den Grasshoppers haben wir nun eine vernünftige Einigung erzielt. Wir haben die letzten Transfertage genutzt, um uns auf diesen Abgang vorzubereiten und sehen unseren Kader auch ohne Sven gut aufgestellt, um unser Saisonziel zu erreichen“, gibt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel zu Protokoll.