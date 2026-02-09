Menü Suche
Offiziell Bundesliga

Braunschweig-Kapitän Köhler geht von Bord

von Julian Jasch
Sven Köhler im Braunschweig-Trikot @Maxppp

Wie erwartet lässt Eintracht Braunschweig Kapitän Sven Köhler (29) nach dem deutschen Deadline Day noch ziehen. Der 1,85 Meter große Innenverteidiger schließt sich dem Grasshopper Club Zürich an. Eineinhalb Jahre vor Vertragsende kassiert der Zweitligist eine Ablöse in bislang unbekannter Höhe für den Rechtsfuß. Das Transferfenster in der Schweiz ist bis zum 16. Februar geöffnet.

Eintracht BS
Sven Köhler wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Grasshoppers Zürich.

Vielen Dank für Deinen Einsatz, Köhli! Wir wünschen dir alles Gute für die Zeit in der Schweiz!✊

#wirsindeintracht
Zuletzt hatte Köhler schon nicht mehr mit der Mannschaft trainiert. „Nach dem von Sven Köhler hinterlegten Wechselwunsch war es unser Ziel, zeitnah eine Lösung zu finden. Mit den Grasshoppers haben wir nun eine vernünftige Einigung erzielt. Wir haben die letzten Transfertage genutzt, um uns auf diesen Abgang vorzubereiten und sehen unseren Kader auch ohne Sven gut aufgestellt, um unser Saisonziel zu erreichen“, gibt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel zu Protokoll.

Bundesliga
Super League
GC Zürich
Braunschweig
Sven Köhler

