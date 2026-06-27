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Premier League

70-Millionen-Poker: City will Real ausstechen

Bei der WM spielen sich zahlreiche Profis in den Fokus. So auch Ayyoub Bouaddi, der die europäische Elite auf den Plan ruft.

von Julian Jasch - Quelle: Matteo Moretto
1 min.
Ayyoub Bouaddi im Zweikampf mit Cunha @Maxppp

Zweimal in Folge belegte Ayyoub Bouaddi beim FT-Ranking der bisherigen WM-Durchstarter Platz eins. Kein Wunder also, dass zahlreiche Topklubs die Fühler nach dem Ballverteiler vom OSC Lille ausstrecken.

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Die konkreteste Spur führte zuletzt zu Real Madrid, mittlerweile hat aber anscheinend auch Manchester City im Werben um das marokkanische Mittelfeld-Juwel einen Zahn zugelegt. Matteo Moretto zufolge besteht von Seiten der Skyblues ernstes Interesse an Bouaddi.

Zudem sei City schon an den Ligue 1-Klub herangetreten, um einen potenziellen Deal auszuloten. Die Franzosen rufen rund 70 Millionen Euro für den vertraglich bis 2029 gebundenen Rechtsfuß auf. Ein Wettbieten der Vereine aus Manchester und Madrid könnte den Preis aber noch weiter in die Höhe treiben, zumal sich auch der FC Arsenal, der FC Chelsea, der FC Liverpool sowie Paris St. Germain mit in der Verlosung befinden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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