VfB: Saison für Stenzel beendet

Pascal Stenzel wird dem VfB Stuttgart voraussichtlich bis zum Saisonende fehlen. Wie die Schwaben mitteilen, zog sich der Verteidiger einen „kleinen Abriss der Bauchmuskulatur am Beckenkamm“ zu. Gegen Hertha BSC (0:2) musste der 26-Jährige deswegen den Platz schon nach weniger als einer halben Stunde verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Spielzeit mauserte sich Stenzel vom Ergänzungsspieler zur Stammkraft. In den vergangenen fünf Ligaspielen stand der Rechtsfuß stets in der Startformation des VfB. Weitere Einsätze kommen in nächster Zeit nicht mehr hinzu.