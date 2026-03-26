„Hohe Wahrscheinlichkeit“ bei Paz

Bei Como 1907 rechnet man nach aktuellem Stand nicht mit einem Abgang von Nico Paz. Sportdirektor Carlalberto Ludi sagt bei ‚Radio Lo Sport‘ zur Zukunft des 21-jährigen Argentiniers: „Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Nico Paz noch ein Jahr bei uns bleibt.“ Der Funktionär geht noch einen Schritt weiter: „Wir sind sehr zufrieden mit ihm, und er ist sehr zufrieden mit uns. Ein möglicher europäischer Wettbewerb käme uns zugute. Die Chancen, dass er bleibt, stehen auch heute noch gut, obwohl die Weltmeisterschaft ansteht.“

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Dabei besitzt Real Madrid eine Rückkaufoption über neun Millionen Euro. In den vergangenen Monaten hieß es zumeist, dass die Königlichen davon Gebrauch machen wollen. In Italien entwickelte sich der offensive Linksfuß prächtig. In der laufenden Spielzeit kam Paz in Liga und Pokal 33 Mal zum Einsatz, dabei erzielte er elf Tore und lieferte sechs Assists.