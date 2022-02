Neuer Klub für Rémy

Loïc Rémy wechselt innerhalb der Süper Lig die Farben. Der 35-jährige Stürmer geht fortan für Adana Demirspor auf Torejagd. Beim Tabellendritten hat Rémy einen Vertrag bis zum Saisonende unterzeichnet.

Der Franzose lief in den vergangenen eineinhalb Jahren für Caykur Rizespor auf. In 28 Pflichtspielen gelangen ihm sieben Treffer. Die meisten Partien in seiner Karriere absolvierte Rémy für Olympique Marseille.