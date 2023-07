Eckdaten stehen: Bayern lockt Kane mit Wahnsinnsvertrag

Eine grundsätzliche Zusage von Topstürmer Harry Kane hat Bayern München bereits in der Tasche. Wie nun aus einem neuen Bericht der ‚Sport Bild‘ hervorgeht, sind die Eckdaten der Zusammenarbeit schon weitestgehend fixiert. Besonders erstaunlich dabei: Kane winke beim deutschen Rekordmeister ein Vertrag über mindestens vier, womöglich sogar fünf Jahre.

Das ist als enormer Vertrauensvorschuss zu werten, immerhin wird Kane am kommenden Freitag 30 Jahre alt. Sein Einkommen in München dürfte kaum weniger beeindruckend ausfallen. Laut ‚Sport Bild‘ ist es sicher, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft mehr als 20 Millionen Euro im Jahr kassieren wird und sich damit in die Riege der absoluten Spitzenverdiener einreihen würde.

All das steht aber natürlich noch unter Vorbehalt, denn wenn Arbeitgeber Tottenham Hotspur kein grünes Licht erteilt, muss sich Kane den lukrativen Bayern-Vertrag abschminken und kann frühestens nächstes Jahr an die Säbener Straße wechseln. Bayern bereitet inzwischen ein drittes Angebot vor und hofft, damit den Durchbruch zu schaffen. Tottenham soll umgerechnet 115 Millionen Euro Ablöse fordern.