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Fast fix: Die Zahlen zum Kolo Muani-Deal

von Fabian Ley - Quelle: gianlucadimarzio.com
1 min.
Randal Kolo Muani im Trikot von Tottenham Hotspur @Maxppp

Zum Wechsel von Randal Kolo Muani (27) zu Juventus Turin sickern die konkreten Zahlen durch. Laut Gianluca Di Marzio kehrt der Angreifer zunächst für eine Gebühr von vier Millionen Euro leihweise zur Alten Dame zurück. Sollte sich Juve für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren, greift laut dem Transferjournalisten eine Kaufpflicht in Höhe von 38 Millionen plus zwölf Millionen an Bonuszahlungen.

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Kolo Muani kommt von Paris St. Germain, das ihn einst 2023 für satte 95 Millionen von Eintracht Frankfurt geholt hatte. In den vergangenen Spielzeiten war der schnelle Franzose an Juve und Tottenham Hotspur verliehen. Ab sofort spielt der Rechtsfuß wieder für die Bianconeri, die darüber hinaus auch kurz vor der Verpflichtung von Kerim Alajbegovic (18/Bayer Leverkusen) stehen.

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