Nürnberg: Flick-Konkurrenz aus England

In den Poker um Florian Flick (23) schaltet sich ein weiterer Interessent aus England ein. Nach Informationen von ‚Sky‘ haben die Gespräche zwischen dem FC Schalke 04 und dem nicht genannten englischen Verein bereits begonnen. Flick selbst war sich dem Vernehmen nach schon mit dem 1. FC Nürnberg über einen Wechsel einig, es fehlte nur noch eine Einigung zwischen den beiden Zweitligisten.

In der Rückrunde der vergangenen Saison war der defensive Mittelfeldakteur an die Franken ausgeliehen und zählte dort zum Stammpersonal. Von 16 möglichen Partien stand Flick 15 Mal in der Startelf. Auch aufgrund dieser Zahlen und dem Wert des Spielers für die Mannschaft forcierten die Nürnberger einen festen Transfer. Nun bekommen sie zählkräftige Konkurrenz von der Insel.

