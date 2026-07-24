Bamba unterschreibt in Newcastle

Aladji Bamba glückt der Sprung in die Premier League. Bei Newcastle United hat der 20-jährige defensive Mittelfeldspieler einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Nach FT-Informationen überweisen die Magpies zunächst 36 Millionen Euro ins Fürstentum, fünf weitere Millionen könnten durch Bonusvereinbarungen hinzukommen. Darüber hinaus hat man sich auf eine 15-prozentige Weiterverkaufsbeteiligungen geeinigt.

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We are delighted to announce the signing of young French midfielder Aladji Bamba from Monaco for an undisclosed fee. 🙌



The 20-year-old, who is capped by France at Under-20s level and is a current European Golden Boy nominee, has penned a five-year deal at St. James’ Park. pic.twitter.com/l33SqQ1emk — Newcastle United (@NUFC) July 24, 2026

Der französische Neuzugang soll in Personalunion mit Sean Steur (18) die Lücke schließen, die der 117 Millionen Euro teure Abgang von Sandro Tonali (26/Tottenham Hotspur) hinterlassen hat. Bamba wurde seit 2021 in Monaco ausgebildet, seit dem vergangenen Jahr gehörte er dem Profikader an. Der Vertrag war noch bis 2030 datiert. „Ich freue mich sehr, hier zu sein – es ist eine neue Herausforderung, und ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich war begeistert, als ich hörte, dass Newcastle mich verpflichten wollte“, erklärt Bamba.