Jadon Sancho (26) hat neben dem FC Getafe offenbar auch andere Wechseloptionen. Wie Fabrizio Romano berichtet, liegen dem Ex-Dortmunder mehrere Angebote von Klubs aus dem Nahen Osten vor. Konkrete Namen nennt Romano in diesem Zusammenhang nicht.

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Nach aktuellem Stand deutet bei Sancho dennoch vieles auf einen Transfer nach Spanien hin. Der seit Juli vereinslose Flügelspieler hat von Getafe ein offizielles Angebot vorliegen, Vereinspräsident Ángel Torres bestätigte am gestrigen Donnerstag die Verhandlungen: „Wir konnten die Lücke, die Uches Verletzung hinterlassen hat, noch nicht schließen. Wir sprechen mit Sancho, genau wie vor drei oder vier Monaten. Parejo wäre ebenfalls eine Option. Wir sollten nächste Woche bestätigen können, ob wir die Verhandlungen abschließen.“