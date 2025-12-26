Menü Suche
Düsseldorf macht teuren Fehler

von Luca Hansen - Quelle: Bild
Fortuna-Sportdirektor Christian Weber blickt hoffnungsvoll in die Zukunft. @Maxppp

Fortuna Düsseldorf droht eine saftige Nachzahlung an den geschassten Sportdirektor Benjamin Weber. Grund ist der ‚Bild‘ zufolge der ungewöhnliche Vertrag – Weber ist unbefristet angestellt. Ein Aufhebungsvertrag könnte daher teuer werden, zumal Weber auch noch über zehn Jahre im Verein angestellt ist. Dem Boulevardblatt zufolge wird es allerdings zu keiner Schlammschlacht kommen.

Weber wurde Mitte Dezember vom neuen Sportvorstand Sven Mislintat von seinen Aufgaben entbunden. Die schwache Sommertransferphase sowie die in der Folge desolate Hinrunde wurden dem Funktionär dabei zum Verhängnis.

