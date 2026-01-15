La Liga
23 Millionen: Raspadori nach sechs Monaten wieder weg
Giacomo Raspadori schließt sich Atalanta Bergamo an. Der Angreifer, der kolportierte 23 Millionen Euro kostet, kommt von Atlético Madrid und unterzeichnet einen langfristigen Vertrag.
Bei Atlético stand Raspadori noch bis 2030 unter Vertrag. Der Stürmer war erst im Sommer für 22 Millionen Euro von der SSC Neapel nach Spanien gewechselt. Lediglich einmal schaffte er es in La Liga in die Startformation von Trainer Diego Simeone.
