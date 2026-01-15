Menü Suche
Kommentar
Offiziell La Liga

23 Millionen: Raspadori nach sechs Monaten wieder weg

von Tobias Feldhoff
Giacomo Raspadori jubelt @Maxppp

Giacomo Raspadori schließt sich Atalanta Bergamo an. Der Angreifer, der kolportierte 23 Millionen Euro kostet, kommt von Atlético Madrid und unterzeichnet einen langfristigen Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter
Atalanta B.C.
Benvenuto a Bergamo, Jack 🖤💙

#GoAtalantaGo
Bei X ansehen

Bei Atlético stand Raspadori noch bis 2030 unter Vertrag. Der Stürmer war erst im Sommer für 22 Millionen Euro von der SSC Neapel nach Spanien gewechselt. Lediglich einmal schaffte er es in La Liga in die Startformation von Trainer Diego Simeone.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Serie A
Atalanta
Atl. Madrid
Giacomo Raspadori

Weitere Infos

La Liga La Liga
Serie A Serie A
Atalanta Logo Atalanta Bergamo
Atl. Madrid Logo Atlético Madrid
Giacomo Raspadori Giacomo Raspadori
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert