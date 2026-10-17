Bericht: Schalke-Neuzugang sorgt für scharfe Muslic-Kritik

Nach dem 3:1-Sieg des FC Schalke 04 bei Union Berlin am 11. September – dem bislang einzigen Dreier von Königsblau in dieser Saison – musste sich Junior Dina Ebimbe (25) offenbar deutliche Worte von Miron Muslic anhören.

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Trotz des Erfolgs wurde der Sommerneuzugang von Eintracht Frankfurt laut der ‚Bild‘ im Anschluss an die Partie intern vom S04-Coach „scharf kritisiert“. Ebimbe hatte gegen Union beim Gegentor zum 1:2 vergeblich auf ein Stürmerfoul gehofft. „Eine Verhaltensweise, die nicht zum von Muslic propagierten ‚Defend until the end‘ passt“, so die Boulevardzeitung.

Eine Woche später stand der rechte Außenbahnspieler gegen die SV Elversberg (0:0) wegen der Verletzung von Dejan Ljubicic (29) trotzdem über die volle Spielzeit auf dem Platz. Nach der Länderspielpause saß Ebimbe zuletzt gegen den SC Freiburg (1:2) jedoch 90 Minuten auf der Bank, Adrian Gantenbein (29) erhielt nach seiner Rückkehr nach längerer Zwangspause das Vertrauen.

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Das zahlte dieser mit einer guten Leistung zurück. Gantenbein gelang unter anderem der Treffer zum 1:1-Ausgleich. So dürfte der Schweizer auch beim Heimspiel am heutigen Samstag (15:30 Uhr) gegen Mainz 05 gute Karten haben, den Vorzug vor Ebimbe zu erhalten. Für den Kameruner wird die Situation dagegen nun „zum Charaktertest“, titelt die ‚Bild‘.