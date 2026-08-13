20 Millionen: Neue BVB-Spur zu Barça-Talent

Im Rahmen der Verhandlungen über den Transfer von Karim Adeyemi (24) tauschten sich die Offiziellen des FC Barcelona und Borussia Dortmund dem Vernehmen nach auch über andere Spieler aus. Die Scouts der Schwarz-Gelben wissen genau, wie viel Talent in den Kadertiefen der Katalanen schlummert.

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Dass Héctor Fort (20) beim BVB auf dem Zettel steht, war somit schon verbrieft. In den Adeyemi-Deal ließ sich ein Wechsel des Rechtsverteidigers aber nicht integrieren. Abgelassen haben die Dortmunder von Fort aber nicht, berichtet ‚Radio Marca‘. Für den jungen Außenverteidiger müsste der Bundesligist aber etwas tiefer in die Tasche greifen.

Dem spanischen Radiosender nach könnte Fort Barcelona für eine Ablöse von 20 Millionen Euro verlassen. Bei einer entsprechend hohen Weiterverkaufsbeteiligung wäre man bei Barça wohl auch dazu bereit, die Summe bis auf zehn Millionen Euro nach unten zu korrigieren.

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In der vergangenen Saison war Fort an den FC Elche verliehen. Insgesamt kam der Youngster in Liga und Pokal aber nur auf etwas mehr als 600 Einsatzminuten. Grund dafür war eine hartnäckige Schulterverletzung, die ihn von Januar bis Mitte April außer Gefecht gesetzt hatte. Gegen Ende der Spielzeit konnte Fort aber wieder Minuten sammeln. Fit genug für einen Wechsel zum BVB wäre er auf jeden Fall.