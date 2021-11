Onisiwo fiel bei Hütter durch

Karim Onisiwo ist einst bei Adi Hütter durchs Probetraining gefallen. Über die Begebenheit aus dem Jahr 2012 sagt der Angreifer von Mainz 05 gegenüber der ‚Bild‘: „Er war Trainer in Grödig, ich habe eine Woche bei ihm mittrainiert, wir hatten ein Freundschaftsspiel gegen RB Leipzig. Es hat bei mir damals noch nicht gereicht. Ich bin dann zu Austria Salzburg gewechselt.“

Am heutigen Freitagabend (20:30 Uhr) treffen die Mainzer in der Bundesliga auf die von Hütter trainierten Gladbacher. Eine Rolle spiele der negative Bescheid dann aber nicht mehr, stellt Onisiwo klar: „Ich habe zwar letzte Saison in Frankfurt getroffen, aber an so etwas denke ich gar nicht. Wir wollen uns jetzt gegen Gladbach beweisen, die Punkte zu Hause behalten.“