Juves schwarzer Dienstag | Messi bricht Pelé-Rekord

Juve historisch schlecht

„Schwarzer Dienstag für die Alte Dame“, titelt die ‚Tuttosport‘. Mit 0:3 verlor Juventus Turin am gestrigen Abend gegen den AC Florenz. Es war die höchste Heimniederlage seit über neun Jahren. Eine weitere schlechte Nachricht hatte die Bianconeri bereits zuvor ereilt: Das wegen der Corona-Pandemie ausgefallene und für Juve gewertete Spiel gegen die SSC Neapel wird nun doch noch nachgeholt. Ein weiterer „Schlag“ für die Turiner, meint der ‚Corriere dello Sport‘. Serienmeister Juve droht erstmals seit 2011 den Scudetto zu verpassen. Der Rückstand auf Spitzenreiter AC Mailand beträgt sieben Punkte.

Messi zieht an Pelé vorbei

Grund zur Freude gibt es in Barcelona. Lionel Messi erzielte beim gestrigen 3:0-Sieg über Real Valladolid sein 644. Karrieretor und zog damit am bisherigen Rekordhalter Pelé vorbei. „Legende Messi“, bringt es die ‚Mundo Deportivo‘ auf den Punkt. Selbst in Venezuela sorgt der 33-Jährige mit seinem historischen Meilenstein für Schlagzeilen: „Oh König Messi“, würdigt die Zeitung ‚Meridiano‘ den sechsmaligen Weltfußballer.

Dreikampf um Grealish?

In England wirft der Winter-Transfermarkt seine Schatten voraus. Der ‚Daily Mirror‘ sagt einen Dreikampf zwischen den Manchester-Klubs United und City sowie dem FC Liverpool um Jack Grealish voraus. Allerdings verlängerte der Offensivstar und Kapitän von Aston Villa erst im September bis 2025. Es wäre also eine große Stange Geld nötig, um den 25-Jährigen loszueisen.