DFB-Team: Drei wichtige Gründe pro Neuer

Manuel Neuer selbst wiegelte alle Gerüchte um ein DFB-Comeback in den vergangenen Wochen immer wieder ab. Wer bei Bundestrainer Julian Nagelsmann genau hinhörte, verstand aber, dass die Tür für den Routinier ein Stück weit offen bleibt.

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Und so kam der Bericht des ‚kicker‘ am Dienstagabend nicht für jeden überraschend. Dem Fachblatt zufolge „mehren sich die Zeichen“ auf ein Neuer-Comeback. Aus drei Gründen ergäbe ein solches absolut Sinn.

1. (Positive) WM-Erfahrung

Das deutsche Aufgebot ist zwar nicht per se unerfahren – jedoch bringt kein einziger Spieler positive Erfahrungen bei einer Weltmeisterschaft mit. Neuer hingegen wurde 2010 Dritter und 2014 Weltmeister, hat auch darüber hinaus schon alles gesehen, wird nicht nervös und kann das Team führen. Oliver Baumann (35) hat zwar eine tadellose WM-Quali gespielt – wie er auf höchstem internationalen Niveau performt, ist aber schlichtweg unerprobt.

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2. Die Form

Klar, Neuer hat sich in der laufenden Saison auch den ein oder anderen Fehlgriff geleistet. Aber: Gerade in der K.O.-Phase der Champions League gegen Real Madrid und Paris St. Germain zeigte der 40-Jährige, dass er nach wie vor zu Weltklasse-Leistungen im Stande ist, die keinem anderen deutschen Keeper in dieser Form zuzutrauen sind. Eine alles überragende Baumann-Performance ist jedenfalls deutlich länger her.

Sollte Manuel Neuer bei der WM 2026 das DFB-Tor hüten? Ja, es gibt keinen Besseren Nein, seine Zeit ist vorbei Teile deine Antwort Bild wird erstellt

3. Der Bayern-Block

Die Bayern spielen trotz des Königsklassen-Aus gegen PSG eine tolle Saison und reisen mit einem großen Block zum Turnier nach Südamerika. Auch Neuer kommt mit dem nötigen Flow und ist eingespielt mit Viererketten-Akteuren wie Jonathan Tah und Joshua Kimmich oder Sechser Aleksandar Pavlovic. Das kann nochmal entscheidende Prozente auf dem Weg zu einem erfolgreichen WM-Abschneiden bringen.