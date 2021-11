Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern München

Jamal Musiala will laut ‚kicker‘ das Gespräch mit Julian Nagelsmann suchen, nachdem seine Einsatzminuten beim FC Bayern München zuletzt stetig weniger wurden. Der 18-Jährige mache „nichts schlechter als vor Wochen“, sagt der FCB-Coach, leidet jedoch unter der starken Konkurrenz im offensiven Mittelfeld.

Borussia Dortmund

Der BVB hat im Rennen um Karim Adeyemi (19) dem Vernehmen nach weiterhin die Nase vorne. Sportdirektor Michael Zorc hält sich gegenüber ‚DAZN‘ bedeckt: „Er ist ein sehr guter Spieler, ein junges Talent. Das weiß mittlerweile ganz Fußball-Europa“.

SC Freiburg

Der FC Bayern dachte im Jahr 2018 über eine Verpflichtung von Christian Streich nach. „Ich habe mit Uli Hoeneß über ihn gesprochen und habe Christian Streich damals über den grünen Klee gelobt“, erzählt Ex-Präsident Fritz Keller gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Bayer Leverkusen

Nach FT-Informationen überlegt Bayer Leverkusen, im Wintertransferfenster bei Junior Dina Ebimbe (20) zuzuschlagen und somit das nächste PSG-Talent zu verpflichten. Auch Moussa Diaby (22) und Mitchel Bakker (21) wechselten einst aus der französischen Hauptstadt an den Rhein.

FSV Mainz 05

Jean-Philippe Mateta (24), der an Crystal Palace verliehen ist, wurde dort laut der ‚Bild‘ von Trainer Patrick Vieira aussortiert. „Eine vorzeitige Rückkehr ist derzeit nicht angedacht. […] Wir werden sehen, was wir aus dieser Konstellation machen. Wir gehen das sehr unaufgeregt an und sind mit dem Berater im Gespräch“, kommentiert Mainz-Sportvorstand Christian Heidel die Situation.

Union Berlin

Die Eisernen stehen in der Europa Conference League vor dem Aus in der Gruppenphase. Nachdem Union auch das Rückspiel gegen Feyenoord Rotterdam verloren (1:2) hat, rutschten die Köpenicker auf den letzten Tabellenrang ab.

VfL Wolfsburg

Dortmund-Leihspieler Marin Pongracic tritt gegen die Wölfe und Ex-Trainer Mark van Bommel nach. „Bei Elf-gegen-Elf trainiere ich auf einmal nicht mit, ich kollab so, ich will ausrasten, ich will zu van Bommel gehen, will mir den am liebsten packen“, so der 24-Jährige in einem zweistündigen Twitch-Interview mit dem Künstler SSYNIC. Der VfL reagiert kritisch, der BVB mit einer Geldstrafe.

RB Leipzig

Wie der ‚Telegraph‘ vermeldet, wollen die Wolverhampton Wanderers Hee-chan Hwang (25) womöglich über den Sommer hinaus halten. Die Kaufoption für die Leihgabe der Sachsen soll bei rund 16 Millionen Euro liegen.

TSG Hoffenheim

Als erster Spieler der TSG-Klubgeschichte kann Andrej Kramaric (30) am Samstag gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr) die Marke von 100 Pflichtspieltreffern knacken.

Borussia Mönchengladbach

Die Zukunft von Alassane Plea bei den Fohlen bleibt ungeklärt. „Die Situation ist schwierig für Alassane. Wir werden uns mit Max (Eberl, Anm. d. Red.) im Dezember updaten und die Situation und die Zukunft diskutieren“, erklärt Stéphane Courbis, Berater des 28-Jährigen, gegenüber der ‚Sport Bild‘.

1. FC Köln

Timo Hübers ist nach kleinen Anlaufschwierigkeiten glücklich über seinen Transfer aus Hannover an den Rhein. In einer Medienrunde beschreibt der 25-Jährige den Schritt ins neue Abenteuer: „Ich fühle mich sehr wohl beim FC und in Köln.“

Hertha BSC

Laut ‚Sky‘ beschäftigen sich die Berliner, genau wie der VfB Stuttgart, mit Iñigo Córdoba (24). Der Außenstürmer ist bis zum Saisonende von Athletic Bilbao (Vertrag bis 2023) an die Go Ahead Eagles in die Niederlande verliehen.

VfB Stuttgart

Waldemar Anton bleibt den Schwaben langfristig erhalten. Der 25-jährige Innenverteidiger verlängert um ein weiteres Jahr bis 2025.

✍ Waldemar #Anton unterschreibt bis 2025!

Unser 25-jähriger Verteidiger hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert.



Zur Meldung auf https://t.co/BsTppMGcO5 📰👉https://t.co/f2uN1Fiko9#VfB pic.twitter.com/qKtE72SY2y — VfB Stuttgart (@VfB) November 5, 2021

VfL Bochum

Thomas Reis droht Eduard Löwen (24) nach ausbaufähigen Leistungen mit einer Zwangspause. „Für die Mannschaft wäre es besser, wenn er sich auf die einfachen Sachen beschränken würde“, sagte der VfL-Coach in einer Presserunde.

FC Augsburg

Reece Oxford hat seinen Vertrag bei den Fuggerstädtern vorzeitig bis 2025 verlängert. „Ich habe mich seit meinem Wechsel zum FCA in Augsburg wohlgefühlt und mich hier zu einem deutlich besseren Fußballer entwickelt“, begründet 22-Jährige seine Entscheidung.

Arminia Bielefeld

Trainer Frank Kramer genießt vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15:30 Uhr) weiterhin das Vertrauen der Klubführung. „Für uns stellt sich die Frage nicht. Wir sind mit dem gesamten Trainerteam sehr zufrieden. Das braucht nicht Woche für Woche aufgemacht werden – damit schließe ich das Thema“, stellte Sportchef Samir Arabi in einer Pressekonferenz klar.

Greuther Fürth

Nick Viergever wird der Spielvereinigung in den kommenden Wochen fehlen. Wie die Franken verkünden, hat sich der 32-Jährige Innenverteidiger am Samstag in Freiburg (1:3) eine „schwere Bänderverletzung im Sprunggelenk“ zugezogen.