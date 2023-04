„Stümperhafte Bayern“ | „Wahnsinn von Zinedine Bellingham“

Bayrische Stümper

So schnell kann sich ein Momentum drehen. Nach dem 4:2 im Klassiker dachte wohl jeder, dass Bayern München nun unaufhaltsam zur elften Meisterschaft in Folge stürmt. Jetzt stehen die Münchner nach dem 1:3 gegen Mainz 05 wie begossene Pudel da. Die schlimmste Krise der jüngeren Vereinsgeschichte wird natürlich auch im Ausland registriert. Exemplarisch die Schlagzeile des ‚Mirror‘: „Krise der stümperhaften Bayern geht weiter.“ Eine passende Beschreibung des gestrigen Auftritts.

Bellinghams feine Klinge

Für den Titelrivalen Borussia Dortmund hingegen tut sich nun eine riesige Chance auf – so nah war die Meisterschale schon seit Jahren nicht mehr. Wegbereiter beim überzeugenden 4:0 im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt war dieser angeblich erst 19-jährige Jungspund namens Jude Bellingham, der Torschütze zum wichtigen 1:0. Ballannahme, Drehung, Flachschuss ins Tor – alles wie aus einem Guss. Die spanische Zeitung ‚as‘ sieht sich beim Anblick dieser Eleganz an einen ganz Großen erinnert: „Wahnsinn von Zinedine Bellingham“.

Mourinho macht die 100 voll

In Italien steht Startrainer José Mourinho vor einem Dienstjubiläum. Der portugiesische Exzentriker wird am morgigen Montag gegen Atalanta Bergamo zum 100. Mal bei der AS Rom an der Seitenlinie stehen. „The Special One Hundred“, kreiert die römische Tageszeitung ‚Il Romanista‘ eine Schlagzeile aus Mourinhos berühmtem Spitznamen. Aktuell belegt die Roma Platz vier in der Serie A und befindet sich auf Kurs Champions League – eine durchaus erfolgreiche Liaison also.