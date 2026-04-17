Hoeneß‘ Bitte an Neuer

Uli Hoeneß hofft, dass Torhüter Manuel Neuer (40) eine weitere Saison beim FC Bayern dranhängt und den designierten Nachfolger Jonas Urbig (22) als eine Art Mentor weiter fördert. „Also ich persönlich, wenn es auch nach mir geht, werden wir versuchen, ihn noch ein Jahr zu behalten, und ihn zu bitten, eine Patenschaft für Urbig zu übernehmen“, sagt Bayerns Ehrenpräsident im Podcast ‚Auf eine weiß-blaue Tasse‘ mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder.

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Dafür müsse sich Neuer „bereiterklären, in manchen Spielen zu verzichten“, so Hoeneß, der von Urbig schwärmt: „Von dem halten wir sehr viel. Wir glauben wirklich, dass er der Nachfolger werden kann.“ Nach anfänglicher Skepsis traut der Bayern-Patron dem jungen Schlussmann eine ähnliche Entwicklung wie Neuer zu: „Das habe ich am Anfang nicht. Aber das, was er bisher gezeigt hat, lässt wirklich hoffen, dass er das schafft. Aber das kann er nur schaffen, wenn er spielt.“ Bei Neuer geht die Tendenz derzeit Berichten zufolge zu einer erneuten Verlängerung. Eine Entscheidung soll zeitnah fallen.