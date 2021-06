Auf Klubsuche: Traoré blickt in die Zukunft

Ibrahima Traoré hat sich zu seiner Zukunftsplanung geäußert. Der Abgang von Borussia Mönchengladbach sagt der ‚Rheinischen Post‘: „Ich will auf jeden Fall weiterspielen. Aber ich werde nur etwas machen, was mir Spaß macht und nicht nur einen Vertrag machen, um irgendwie weiterzukicken. Es gibt Anfragen, mein Berater und ich sondieren erstmal alles. Vermutlich wird es aber nicht mehr die Bundesliga sein, sondern etwas im Ausland.“

Traorés auslaufender Vertrag am Niederrhein wird nicht verlängert. Sieben Jahre lang hatte der heute 33-jährige Flügelspieler die Schuhe für die Fohlen geschnürt. Immer wieder war er vom Verletzungspech verfolgt, nun will er nochmal einen Neustart wagen. In der abgelaufenen Saison kam Traoré nur auf zwölf Teileinsätze unter Marco Rose.