Nürnberg vor Soldic-Verlängerung

Der 1. FC Nürnberg peilt eine wichtige Verlängerung an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, stehen die Verhandlungen mit Marko Soldic kurz vor dem Abschluss. Der neue Kontrakt soll bis 2029 gelten, eine Ausstiegsklausel ist zumindest für kommenden Sommer wohl nicht Teil des Deals.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 16-Jährige avancierte durch sein Zweitliga-Debüt Mitte Februar zum Jugend-Rekordspieler der Franken. Ligaweit war nut Kennet Eichhorn jünger (16). An dem Mittelfeld-Juwel waren dem Boulevardblatt zufolge auch zahlreiche Champions League-Klubs aus Deutschland, England, Spanien und Italien interessiert. Das Rennen hat aber vorerst der FCN gemacht.