Drittliga-Rekordverkauf eingetütet

von Lukas Hörster - Quelle: rangers.co.uk
Ryan Naderi im Trikot von Hansa Rostock @Maxppp

Hansa Rostock hat am Ende harter Verhandlungen schließlich eingelenkt. Wie die Kogge mitteilt, wechselt Ryan Naderi zu den Glasgow Rangers. Dort erhält der Stürmer einen langfristigen Vertrag.

Rangers Football Club
💙 Welcome to Rangers, Ryan Naderi.
Als Ablöse wechseln bis zu fünf Millionen Euro den Besitzer – ein neuer Rekordverkauf in der dritten Liga. In der laufenden Saison sammelte Naderi in 18 Spielen 13 Scorerpunkte.

