Drittliga-Rekordverkauf eingetütet

Hansa Rostock hat am Ende harter Verhandlungen schließlich eingelenkt. Wie die Kogge mitteilt, wechselt Ryan Naderi zu den Glasgow Rangers. Dort erhält der Stürmer einen langfristigen Vertrag.

Als Ablöse wechseln bis zu fünf Millionen Euro den Besitzer – ein neuer Rekordverkauf in der dritten Liga. In der laufenden Saison sammelte Naderi in 18 Spielen 13 Scorerpunkte.