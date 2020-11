Villarreal verlängert mit Quartett

Der FC Villarreal hat vier Eigengewächse langfristig binden können. Wie das gelbe U-Boot offiziell mitteilt, wurden die Verträge mit Álex Baena (19, 2025) Fer Niño (20, 2024), Filip Jorgensen (18, 2025) und Yéremi Pino (18, 2024) verlängert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der spanische Erstligist ist sehr gut in die laufende Saison gestartet, hat nach neun Spielen bereits 18 Punkte auf dem Konto und belegt aktuell Platz zwei in La Liga. Baena, Niño und Pino kamen in der aktuellen Spielzeit bereits mehrfach für die erste Mannschaft von Villarreal zum Einsatz und erzielten jeweils einen Treffer.